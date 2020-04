Mientas algunos actores y comunicadores se preocupan por desplegar una ola de difamaciones para sembrar el descredito en las medidas que ha establecido el Gobierno Federal, —bajo el esquema de la Organización Mundial de Salud, otros, han contribuido al fortalecimiento de acciones especiales a través de la participación activa de brigadas que han sido implementadas con la intención de contrarrestar los efectos del Covid-19. Este por supuesto que continúa siendo un desafío, sin embargo, la demostración filantrópica permanece activa— porque hay muchas figuras que asumen un papel protagónico predominante, con un carácter amplio de cooperación y colaboración con el clima que actualmente permea con relevancia. Ahí, siempre existe una predisposición del Senador Cristóbal Arias Solís, quien en todo momento ha priorizado una agenda que va alimentada en la participación axiológica.

Por encima de todo debe estar Michoacán y México. Por ello, los mecanismos de distribución integral pretenden establecer no solo criterios de cuidado, sino, que la magnitud obligó a tener un esquema ascendente. Primero: apoyar con la entrega gratuita de algunas muestras de gel antibacterial con la finalidad de aminorar la propagación del Covid-19, y particularmente, emprender énfasis nuevamente en los cuidados básicos de higiene; asimismo, se generó una brigada especial a focalizar distintas áreas de oportunidad, con la intención mitigar en menor proporción el resguardo por la contingencia; ahí, se proporcionó un bloque de libros de autores importantes— que se adaptan a todos los gustos para que desde casa: nos adentremos al alucinante y palpitante mundo de la literatura a través de la lectura.

En estas mismas acciones se regalaron 1000 ejemplares de autores de renombre. Al mismo tiempo, se entregó un bloque de víveres para los sectores más necesitados, en el que suele haber complicaciones porque persiste una condición que tiende a concebirse desigual. Este quehacer, se concretó bajo la coordinación de Wilberth Rosas y Oswaldo Sánchez en Morelia; al igual, en algunos municipios en el que transita un número sustancial de personas, y en donde la actividad tiene un pulso superior. Entre ellos: Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro, Tacámbaro, Sahuayo, Jiquilpan, La piedad; asimismo, se promovió en Susupuato, Tepalcatepec, Yurécuaro, Sixto Verduzco, Zacapu, Periban, Cojumatlan, Coalcomán y Zitácuaro.

Quienes encabezaron estas acciones son Jorge Arias, Jazmín Castillo, José Álvarez, Milagros Vázquez, que son los principales referentes y el motor de representación de las distintas casas de enlace del Senador, Cristóbal Arias Solís; que de igual forma, han mantenido una presencia para coordinar los diferentes contingentes que constituyen las actividades de activismo en distintos rubros; ahora, es ampliamente útil promover la participación en beneficio de la sociedad; sobre todo, en aquellos sectores donde la vulnerabilidad ha ocupado una intencionalidad estricta. Aquí, hemos concluido cuyo semblante, es determinante a fin de coadyuvar en el momento clave que nos ha tocado vivir.

Lo anterior, refrenda el compromiso del Senador Cristóbal Arias Solís, como un actor activo de cambio. Hay que reconocer el comportamiento y el dinamismo del legislador; pero sobre todo, el humanismo que mantiene a través de la defensa de todos aquellos ambientes donde las condiciones sociales han sido inequitativas.

Todos aquellos canales y mecanismos de participación que contribuyan a contener la propagación del fenómeno del Covid-19, son elementales a enriquecer en el plan estratégico que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador; al igual, hay que recordar que hay quienes pretenden desvirtuar este clima para confundir con fabricaciones y manipulaciones sin fundamento.

Esas acciones concretas merecen todo el reconocimiento, ya que el momento que atraviesa el país, suele ocupar todas las formas posibles para minimizar el grado y la intensidad del Covid-19.

Quienes ejercen estas actividades tiene una meta en común: ayudar y sumar los esfuerzos a que rápidamente encontremos caminos para sobrepasar esta etapa; aquí destaca el liderazgo de Cristóbal Arias Solís: un líder que ha influido siempre en todos aquellos momentos donde la solidaridad es fundamental con la finalidad que Michoacán salga adelante. Por ello, extender la mano aquel que más lo necesita, hace evidente la responsabilidad social, moral y humanista.

Notas finales: Mi reconocimiento y admiración para todos aquellos que refuerzan estas acciones, no solo atendiendo la prioridad de concientizar y propagar lo lineamientos básicos de medidas a cuidar la salud, sino, que ponen su esfuerzo por trabajar en equipo a fin de contribuir en la contención del Covid-19. Hay que recordar que hay quienes en los momentos más críticos abandonan; hoy por hoy el senador Cristóbal Arias Solís, pone el ejemplo en buscar posibilidades que accionen el dinamismo de contribución. Buena parte de este proceso, se requerirá adoptar alternativas; no obstante, no podemos dejar de subrayar que en necesario en gran medida, que realicemos lo propio desde las precauciones, hasta los cuidados desde casa.