La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no retirará a sus pasantes médicos que realizan el internado o su servicio social en las distintas clínicas del estado, reconoció el departamento de comunicación social de la institución.

Pensé a qué escuelas como la Universidad Nacional de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), anunciaron el retiro de sus alumnos de las distintas clínicas en las que prestaban sus servicios por no contar con los materiales de prevención suficientes, la Casa de Hidalgo no ha tomado una decisión concreta hasta el momento, por lo que sus médicos pasantes continúan laborando de manera regular.

Al consultar la información con estudiantes nicolaitas que se encuentran realizando su internado en el hospital general de zona de Apatzingán, los alumnos señalaron que al momento, no han entablado diálogo con autoridades universitarias.

“Cuando llegamos a los hospitales, ya no es responsabilidad de la universidad y la verdad es que no tenemos mucho diálogo con asesores o profesores, quienes están más al pendiente de nosotros son los médicos adscritos, (…) hasta el momento de la universidad no nos han dicho nada”, apuntó Miguel Alejandro Rendón Tinoco, médico interno.