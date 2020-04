Con el 100 por ciento de vacunación contra la influenza, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) logró alcanzar su meta en la aplicación del biológico, correspondiente a la temporada invernal 2019-2020.

Lo anterior, representa que se protegieron 624 mil 680 michoacanos y michoacanas, esto de acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 11.

Sin embargo, la SSM exhortó a la población a no bajar la guardia en la implementación de acciones preventivas para el cuidado de su salud.

Ante ello, y con el fin de evitar el incremento de infecciones respiratorias agudas, derivado de los cambios bruscos de temperatura y de la contingencia por COVID-19 llamó a no descuidar las medidas básicas de higiene, como lavarse bien las manos con abundante agua y jabón, o utilizar gel antibacterial para disminuir el riesgo de contraer algún virus; además de cubrirse con un pañuelo o taparse la nariz con el antebrazo al toser o estornudar para evitar contagios.

Es necesario mantenerse bien hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina A y C, consumir bebidas calientes, no alcohólicas, permanecer en reposo, no suspender la alimentación, evitar el contacto de niños enfermos con ancianos o personas con enfermedades crónicas, y lavar los utensilios usados por las personas enfermas.

De acuerdo al reporte epidemiológico de esta semana, Michoacán registra 135 casos de influenza; de estos, 66 fueron de AH1N1, 12 de AH3N2, 10 de influenza A y 47 de B, pero la vigilancia de influenza cerrará hasta la semana 20.