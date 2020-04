Ante la preocupación de varios estados por la ola de migrantes que se espera regresen al país y pueda propagarse el coronavirus (covid-19) entre la población, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que no habrá un cierre de fronteras. Sin embargo, solicitó a los paisanos no viajar debido al riesgo de que crezcan los contagios.

“En la visión pública general existe la expectativa de que se puede poner una barrera –física- a las epidemias, pero no existe evidencia científica de que esto tenga alguna una clase de utilidad”, manifestó el funcionario durante la rueda de prensa diaria para hablar sobre el covid-19 en México.

Hugo López colocó de ejemplo a la época feudal, donde había ciudades fortificadas y ante la gran cantidad de enfermedades contagiosas las cerraban, pero al final necesitaban recursos del exterior y esto contribuía a que aun así los padecimientos se regaran.

Cuando la expectativa se centra en la contención física de los aeropuertos en realidad esto no tiene una utilidad práctica sustentada por la ciencia.

Por lo anterior subrayó que no habrá cierre de fronteras porque esto además generaría problemas en la movilidad de los suministros y recalcó que para contener a la enfermedad por ello se trabaja insistentemente en las medidas masivas de mitigación comunitaria.

“La fase uno era la importación de casos y ahí se hizo una técnica de contención centrada en las personas: se le estudia al enfermo con un interrogatorio médico, se le toma una muestra y se le pone en resguardo domiciliario preventivo y se estudian sus contactos.

“En la fase dos (que es en la que estamos) tenemos medidas masivas de mitigación comunitaria. Todo implica el reconocimiento fundamentado de que es imposible detener una epidemia y lo que se espera es mitigar los contagios. No hay ningún plan de frenar el paso de los migrantes porque no hay intención alguna de usar el mecanismo de cierre de fronteras”, expuso Gatell.

No obstante, el subsecretario hizo un llamado respetuoso a los paisanos para que no viajen: “Sí les damos el mensaje a los paisanos de que hasta donde sea posible no vengan ahora porque en su traslado si llegaran a tener infecciones van a contribuir a que crezcan los contagios al punto en que lleguen, es decir con sus familias y sus comunidades.