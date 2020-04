La politiquería chafa en torno a la pandemia en México

Que si quedarte en casa, que si salir, que si esto, que lo otro. Lo cierto es que muchos políticos que deberían estar preocupados buscando soluciones y alternativas para la sociedad y sus electores, no han más que politizado un tema que ha representado muertes e histeria colectiva en diferentes partes del mundo.

Y es que los medios de comunicación a nivel nacional, los supuestos “influencers” y la oposición mexicana, tienen el “coco” tan vacío que aprovechan un tema sumamente delicado para provocar miedo a una sociedad que carece de análisis propio, que se paniquea ante las fake news y que utiliza uno de los medios de difusión más masivos que existen en la actualidad, me refiero a las redes sociales, a las benditas redes sociales, donde replican todos y cada uno de los mensajes de dichos personajes, creyendo todo sin verificar fuentes o sin ser críticos. Y ojo, con esto no quiero decir que no hagamos caso a las recomendaciones, sin embargo, debemos unirnos, apoyar a las autoridades y no emitir temas que creen paranoia y temor.

Porque miren que su servidor, en ocasiones es muy mal pensado y conspiranóico, tanto es así que estoy convencido que tanto la oposición como los medios de comunicación fakenewseros se alegrarían de que la economía colapsara, para que los pobres fueran aún más pobres y para que México adquiriera una tremenda deuda con el Fondo Monetario Internacional y así le fuera, muy, pero muy mal a una nación que lucha por salir adelante.

Pero a ver, vámonos por partes, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no se acaten las medidas y recomendaciones ante un virus que es sumamente contagioso, por el contrario, creo que esto debe ser un trabajo en colectivo, donde gobierno y sociedad vayan de la mano, donde partidos políticos e instituciones públicas caminen hombro con hombro, donde lo más importante sea defender a los trabajadores, y no a las empresas extranjeras, que además de explotar nuestros recursos naturales, ahora incumplen con su palabra al maltratar a sus empleados, exponiéndolos no solo a ellos, sino a la sociedad en general de una transmisión del COVID-19.

Concluyo acotando que en México se necesita una oposición propositiva, medios de comunicación que aborden la información con veracidad e influencers que busquen alternativas para seguir generando seguidores, suscriptores y likes, como muchos otros lo hacen; en la misma sintonía, el Gobierno Federal debe y debería no cometer los mismos errores del pasado e inyectar más recurso al sector de la salud.