El senador de la República por Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda llamó a los políticos de México a donar sus sueldos para que ese dinero se invierta en atender la contingencia por la propagación del coronavirus COVID-19 en el país.

Este llamado lo hizo a través de sus redes sociales, ya que día a día incrementan los contagios en el país y actualmente la gente no está pensando en elecciones, en partidos de derecha o izquierda o en votos para 2021.

Hoy la gente tiene miedo a perder su empleo, a enfermarse o morirse.

Mientras los doctores y enfermeras dan su vida, lo menos que podemos hacer es ayudar y sumar en esta crisis del #coronavirus.

Es la oportunidad para la política de dignificarse… de servir. pic.twitter.com/uUGqqhDSOI — Samuel García (@samuel_garcias) April 1, 2020

Hoy en día, dijo el senador, la gente está pensando en no perder su empleo, en no cerrar su empresa y en no llevar nada de comer a su casa, además del temor a enfermarse y morir de coronavirus, o bien que fallezcan los suyos.

Lo menos que podemos hacer es ayudar y sumar.

De esta forma explicó que esta es una oportunidad para que la política en México renazca y se dignifique, además de que se utilice realmente para servir a la sociedad, por lo que hizo una petición:

Donemos nuestro sueldo en equipo médico, rechacemos bonos, prerrogativas, gasolinas, choferes, y trabajemos por convicción, por pasión por servir al prójimo.

Samuel García Sepúlveda es presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, además integra las comisiones de Estudios Legislativos, de Hacienda y Crédito Público y de Justicia en el Senado de la República.