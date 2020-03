El pasado 24 de marzo se dio la activación y declaración, de la segunda fase, del virus COVID-19, por parte de las autoridades de salud federales. Lo cual, significa que los casos de contagio ya son de locales, además que es necesario reforzar las medidas de higiene en negocios y establecimientos, tener una distancia mínima de 1.5 metros entre personas, intensificar los cuidados a personas adultas mayores, la suspensión total de eventos masivos y reuniones con una asistencia mayor a 100 personas.

Recordemos que a nivel nacional desafortunadamente se tiene registrados ocho fallecimientos, al momento y 585 casos positivos detectados. En Michoacán, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaria de Salud Estatal, del día 27 de marzo del 2020, lamentablemente hubo la primera defunción confirmada el día 26 de marzo, se confirman 17 casos de COVID-19, y se está en espera de 105 casos sospechosos.

De acuerdo a la propia Secretaría son los municipios de: Apatzingán, Jacona, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nueva Italia, La Piedad, los Reyes, Uruapan, Zacapu y Zamora, en donde se esperan los resultados de los casos sospechosos.

En ese sentido, el Gobierno Federal debe destinar los recursos económicos necesarios y suficientes para reforzar las acciones para prevenir el coronavirus, tras haber sido declarada la fase 2, con medidas más estrictas en el cuidado de los casos diagnosticados y en los sospechosos.

Estas medidas se deben difundir por medio de campañas en redes sociales, conferencias de prensa, carteles, incluso espectaculares, todo lo que sea necesario para el manejo de este problema.

Ante esto, hacemos un llamado respetuoso a todas y todos los michoacanos, a no minimizar las medidas sanitarias en sus hogares, como el salir lo menos posible, salvo en casos realmente necesarios y al mismo tiempo no caer en compras de pánico. En el mismo sentido, a quienes forzosamente tienen que salir a buscar el sustento de sus familias, les pedimos tomar todas las medidas precautorias.

El Gobernador ha establecido 10 medidas hacendarias y económicas para impedir la pérdida de empleos y reforzar el comercio local, las cuales son buenas como un primer paso, no obstante, es urgente que en el mismo sentido, se refuercen las pruebas en hospitales y clínicas de todo el Estado, con la finalidad de dar certeza a los casos detectados, así como dotar de equipo al personal de médicos y enfermeras.

Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, mantengo un contacto directo y permanente con la Titular de la Secretaría de Salud, con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía, de forma responsable y sin falsas alarmas.

Quiero reconocer al mismo tiempo, el trabajo que se ha venido realizado, por parte del Gobierno del Estado y sus dependencias, por el personal de los hospitales y clínicas, así como a las familias michoacanas, quienes por cuenta propia y al alcance de sus posibilidades, buscan implementar medidas sanitarias, además que han hecho caso omiso a declaraciones de índole federal y uno que otro gobierno local, las cuales son en tono burlesco, ante una realidad mundial que no podemos, ni debemos negar. No es una broma, este virus no respeta estratos sociales y económicos, ya que está en juego nuestro fututo y el de nuestros hijos.

Finalizó diciendo que durante toda esta cuarentena, estará informando a la ciudadanía los avances que se tengan, resaltando que la Comisión de Salud, sigue trabajando de forma incansable y permanente con todos sus integrantes, ante todos los pendientes legislativos que se tienen, cuidando al mismo tiempo la integridad del personal del Congreso.