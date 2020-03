La pandemia de COVID-19 que afecta a México, misma que ha entrado en la Fase 2 a partir de este lunes, ha generado alarma entre la población, sin embargo, hay personas que han llevado las precauciones al extremo, como fue el caso de una joven bautizada en redes sociales como #LadyCoronavirus.

La mujer, quien portaba un cubrebocas a pesar de que la Secretaría de Salud ha insistido en que es inútil para prevenir el contagio de coronavirus, protagonizó una discusión con varias personas que viajaban en el vagón exclusivo de una unidad del Metrobús de la Ciudad de México, luego de exigirles que se alejaran de ella y evitaran tocarla, o simplemente rosarla, para no ser infectada.

Este momento fue captado en video por una usuaria de Facebook, quien bautizó a la joven como #LadyCoronavirus, además de que detalló que la riña inició debido a sus reclamos.

“Aquí alegrando su cuarentena, parece chiste pero es anécdota… Hoy iba muy feliz en el metrobús, cuando de repente, se empezaron a pelear una chava con una señora, me quité los audífonos para enterarme del chisme. Resulta que la chava no quería que nadie se le acercara ni la tocara que porque se podía contagiar de Coronavirus, Jajajaja. #LadyCoronavirus”, relató.

En una primera grabación se escucha como la joven, quien aseguró tener 22 años de edad, le reclama a una pasajera que viaja junto a ella por haberla rozado con su chamarra, a lo que respondió diciendo que no se le acercaría.

“No me importa si te mueves, pero no me acerques tus garras”, replicó #LadyCoronavirus.

La reacción de la joven generó risas entre las otras pasajeras, sin embargo, la discusión se elevó de tono a tal nivel que una policía que se encontraba en la estación La Piedad, de la Línea 1, tuvo que intervenir a petición de otras mujeres que pedían que la bajaran de la unidad.

Una segunda grabación muestra como la joven comenzó a discutir con otras pasajeras, quienes le reclamaron por ser una “jovencita maleducada” al tiempo que se burlaban de ella por su actitud extremista.

“Piensa que un cubreboca la va a salvar”, dice una de las presentes.

Derivado de su actitud, algunas de las pasajeras pidieron al chofer de la unidad que la bajara, por lo que #LadyCoronavirus comenzó a retarlas para que fueran ellas quienes la desalojaran.

Al llegar a la estación La Piedad, una mujer solicitó el apoyo de una policía para que sacara a la joven, quien, al verse en tal situación, aseguró a la uniformada que había sido agredida por las otras, hecho que todas las demás en el Metrobús negaron.

Finalmente, y a pesar de los reclamos, #LadyCoronavirus se negó a descender de la unidad y continuó su camino, a pesar de la molestia y reclamos de todas las presentes.

Hasta ahora, este momento ha sido compartido más de 16 mil veces en Facebook y acumula cerca de 15 mil reacciones.