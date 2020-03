Estos días, a causa del COVID-19, hemos oído hasta la saciedad la necesidad de lavarnos las manos a conciencia. Y esperemos que todos lo estemos haciendo de verdad, porque el siguiente video explica de forma muy clara con qué facilidad se expanden los virus.

Mark Rober es un antiguo trabajador de la NASA que desde hace unos años hace videos de divulgación científica en Youtube. En él último de ellos ha usado una sustancia que se llama Glo Germ que se utiliza en virología y otros estudios para analizar cómo se extienden los patógenos.

Este gel es una sustancia que no se ve a simple vista una vez que nos sacudimos las manos, pero que queda ahí si no nos las lavamos bien. El youtuber primero hace el experimento con una profesora en una clase, que da la mano a tres niños. Al final de la misma, con luz ultravioleta, se puede ver cómo la clase ha quedado plagada de “gérmenes”.

En el siguiente experimento el propio Rober intenta no tocarse la cara durante un día, y tampoco lo consigue. Lo que nos deja claro el video es la importancia de lavarse las manos, porque aunque lo hace en no pocas ocasiones, al no hacerlo a conciencia, el gel que imita a los virus sigue estando ahí.

Las recomendaciones generales es hacerlo durante la menos 30 segundos frotando bien los dedos uno a uno y las palmas de las manos. Y, por favor, ese proceso hazlo sin que el agua esté corriendo todo el rato.