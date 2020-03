Ante la falta de medidas y acciones de prevención del contagio del Coronavirus (COVID-19) por el gobierno federal, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez entregó gel antibacterial y medidas de prevención en el distrito 07, con cabecera en Zapacu, donde informó que sus tres Casas Enlace, tomando las medidas necesarias, las mantendrá funcionando durante la contigencia sanitaria, para atender las necesidades de la población.

Tras distribuir el material en centros de salud, comercios y lugares públicos donde acude la población con regularidad, Arturo Hernández señaló que el tiempo de contingencia no debe ser utilizado como vacaciones, sino que es un período que debe ser utilizado con responsabilidad, ante la pérdida de vidas que se han registrado en otros países.

Indicó que, con las medidas necesarias, se mantendrá la atención en sus Casas Enlace ubicadas en Zacapu, Jacona y Tangancícuaro, al considerar que las necesidades de la gente no esperan y en la medida de las posibilidades se continuará trabajando en su distrito.

Las gestiones que hemos hecho desde que estamos representando a la población no esperan, por lo que continuaremos trabajando, sin romper las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero debemos de tener muy claro que la contingencia sanitaria no son vacaciones, al contrario, tenemos que ser responsables, no solamente las autoridades, sino la población en general.