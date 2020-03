En siete días estará listo el peritaje de las cajas negras de los trenes que chocaron el martes pasado, el cual realiza la certificadora alemana TÜV Rheinland.

“En estas cajas está la información de la aceleración del tren, su velocidad, cuántas veces se frenó, si esto fue de acuerdo a las acciones que debió haber realizado el conductor, si tenía alguna falla previa el tren, todo esto para no especular y tenemos que esperar a los peritajes”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Calculó que para el próximo lunes estará restablecido el servicio en las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Asimismo, ratificó a Florencia Serranía en la dirección del Metro y criticó a quien busca politizar el incidente.

Sheinbaum enfatizó que todos los días se hace una revisión completa de los trenes antes de iniciar su marcha y anunció que se realizará una inversión por 32 mil millones de pesos sólo para renovar la Línea 1, ya que se trata de la más antigua.

Incluso, mencionó que las licitaciones, que estarán terminadas en este mes, serán supervisadas en todo momento por la Organización de las Naciones Unidas.

Con autorización del Congreso capitalino, la inversión de 32 mil millones de pesos se realizará en los próximos 10 años y en los primeros tres se comenzarán a ver los resultados.

Los tres ejes de la renovación serán: nuevos trenes, mejorar las vías y modernización del sistema de operación; optimización del sistema electromecánico y la corrección en subestaciones eléctricas.

Lamentó que los dos pesos que se subieron a la tarifa en la administración pasada no hayan servido de mucho para darle mantenimiento al transporte.

Van seis detenidos

El gobierno capitalino dio a conocer que, hasta el momento, suman seis personas detenidas tras la colisión en la estación Tacubaya.

Se trata de personal que no atendió rápidamente a usuarios del Metro durante el accidente, cuyos casos ya fueron judicializados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con Valente Cisneros, quien viajaba en el tren que se deslizó de reversa e impactó a otro convoy, el día del accidente los policías desalojaron a los usuarios de la estación sin brindarles apoyo.

“Los policías auxiliares nos estaban corriendo a todos. Me duele mucho mi pecho, ando bien golpeado y nos estaban corriendo, no se vale. Hay un desastre allá abajo y todo quieren tapar. No se vale, no había ni camillas y nada más nos estaban corriendo”, comentó ese día.