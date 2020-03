El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Cultura Municipal, invita a los grupos de danza de la ciudad, a participar en la celebración del Día Internacional de la Danza, que se realizará el 29 de abril del 2020 en la Plaza de San Agustín.

Considerando que el Gobierno Municipal que encabeza Raúl Morón Orozco tiene como eje transversal la cultura, y el objetivo de incentivar procesos educativos y fortalecer redes entre las personas, los creadores, los artistas, las comunidades y las instituciones, para el fortalecimiento de la identidad y la diversidad, se hace el llamado bajo los siguientes requisitos de participación: llenar la hoja de registro impresa y entregarla debidamente llenada, asistir a la reunión de programación y logística que se dará a conocer en breve, llevar música en formato mp3 en USB y de forma física al Departamento de Promoción e Innovación Cultural de la Secretaría de Cultura de Morelia, con domicilio en Avenida Madero Poniente #398, planta alta, colonia Centro Histórico.

Es importante señalar que por ser un día de celebración no habrá pago de honorarios; la definición de espacios y horarios es facultad de los organizadores; no se podrán utilizar escenografía, utilería y efectos especiales que afecten el flujo al escenario, ya que todas las presentaciones tienen que ser continuas; los grupos que no se encuentren preparados a la hora exacta de su presentación perderán su lugar; los participantes serán dados a conocer el día 11 de abril de 2020, detalló Elizabeth Cardona Navarro, jefa del Departamento de Promoción e Innovación Cultural de la dependencia municipal.

Los interesados en ser parte de la actividad que se desarrollará como un espacio libre de violencia, pueden encontrar las baseS en las redes de la SeCultura Morelia, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, o bien, comunicarse al 3121126 teléfono de la dependencia de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.