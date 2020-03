El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, refrenda su total apoyo y respaldo con las mujeres de Michoacán y el país en su incansable lucha por garantizar una vida libre de violencia e igualdad de condiciones en todo ámbito.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Ernesto Núñez Aguilar resaltó que, en su calidad de diputado local en la LXXIV Legislatura, además de la presentación de diversas iniciativas a favor de las mujeres, también ha logrado apoyar a miles de michoacanas, en su mayoría madres de familia, quienes a través de diversos apoyos y gestiones han sido beneficiadas.

Tenemos que ser aliados de las mujeres, en mi caso me declaro feminista y como servidor público, padre de familia, esposo, hijo, hermano y ciudadano, me sumo y respaldo su lucha por garantizar una vida libre de violencia y no se sigan vulnerando sus derechos e igualdad de condiciones.