El comité organizador de la Carrera de Botargas Con Causa extendió la convocatoria para que Botargas, Empresas, Instituciones Educativas, de Seguridad pública, protección civil y sociedad en general puedan contribuir al sumar su participación en dicho evento.

Mismo que se llevará acabo por 6º año consecutivo el Domingo 26 de abril de 10am a 15:00hrs, en el que además se desarrollarán diversos talleres para los asistente, el acceso será 1 juguete por persona nuevo o usado que no use pilas y no sea bélico, participarán al menos 40 botargas

La forma de patrocinio para empresas es la siguiente:

$3,000 patrocinio de empresa sin botargas

$2,000 patrocinio de empresa con alguna botarga.

Los patrocinios van desde los $2,000 pesos, y de manera gratuita la inscripción a botargas de escuelas, instituciones educativas, organizaciones civiles , de protección civil, seguridad pública etc.

Las inscripciones cierran el 8 de abril para tener en tiempo y forma la publicidad comprometida en los patrocinios que son impresión de lonas, volantes y carteles.

Cabe mencionar que Los botargueros competirán por “la monarca de barro” estatuilla elaborada exclusivamente para el evento, así como una bolsa económica para los primeros 3 lugares

Informes e inscripciones:

Celular 44-32-29-57-80

Y en la página de Facebook Carrera de Botargas Con Causa.