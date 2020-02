El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles la segunda etapa de la campaña contra las drogas que su gobierno puso en marcha. No habrá pactos de silencio, dijo, y es momento de mostrar la crudeza de este “submundo”, además indicó que el 60% de los asesinados en enfrentamientos estaban bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

“Que no haya pactos de silencio, y que no se oculte la realidad, que hablemos siempre con la verdad y entre todos ayudemos… El 60% de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga, por eso estos crímenes tan despiadados, que generan tanta tristeza, necesitamos dejar en claro que las drogas , las drogas de la actualidad, las drogas químicas destruyen”, expresó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que el “mundo narco” que se ve en las series de televisión no es real, pero aclaró, que no va haber censura a este tipo de producciones.

“No es cierto eso que se ve en la televisión en las series, aclaró, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas , no va haber censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas de los muchachos guapos, de los carros de lujo , eso no existe, lo cierto es que, el que está metido en esos ilícitos vive a “salto de mata” y eso no es vida, pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas”.

Agregó que al igual que la corrupción, el tema de los daños que causan las drogas químicas eran un tema tabú en el periodo neoliberal, al mismo tiempo que las series se presentaban lujos, poder, dinero; por ello, dijo, es momento de que se hable y se muestre el tema con toda su “crudeza”.

“No se abordaba este tema, mientras, el mundo color de rosa de las series en donde les digo, todo era felicidad, poder, dinero, belleza, lujos, extravagancias, y no es estar contra las series, no, no, no; pero vamos a hablar también de eso”.

Anteriormente, López Obrador había indicado que el consumo de drogas fomenta la violencia en el país, recalcó que su gobierno se enfocará en una campaña para desalentar las adicciones entre los jóvenes. En especial, le preocupa el crecimiento del consumo de drogas sintéticas por su alto grado de destrucción, dijo.