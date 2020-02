“Por diversión” unos adolescentes le prendieron fuego a un vendedor de globos, quien sufrió quemaduras de segundo grado.

Oliver Rosales, de 29 años, se sentó un momento a descansar sin sospechar que un grupo de adolescentes le prenderían fuego a los globos que vende. Este incidente tuvo lugar frente al ayuntamiento de Manila, en Filipinas.

Al estar llenos de hidrógeno los globos explotaron y desencadenaron una llamarada que envolvió a Oliver, quien sufrió quemaduras de segundo grado y se encuentra delicado de salud.

El incidente fue captado por una cámara de seguridad:

