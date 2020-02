Varios usuarios en Internet, al igual que medios internacionales, han compartido un video en el que se ve a su padre y su pequeña reírse, mientras afuera de la casa se escucha un bombardeo.

Se trata de Abdullah Abu Salva, quien vive en la provincia siria de Idlib. Este padre de familia sirio, al estilo de la película “La Vida en Bella”, se puso a jugar con su hija de cuatro años, Selva, pretendiendo que los ruidos ocasionados por los bombardeos eran motivos para reírse y no para tener miedo.

La estrategia usada por el padre permitió que su hija tomara los ruidos que se escuchaban en el techo de su casa como un juego.

El padre, en medio de los bombardeos, decidió empezar a grabar y a divertirse para mantener la calma a pesar del conflicto. Debido a los intensos bombardeos rusos, Abdullah y su familia emigraron de Sarakib, donde vivían originalmente, a Sarmada.

Los usuarios se han mostrado conmovidos ante el video. Algunos muestran compasión y empatía frente a la reacción de ambos en medio de los bombardeos.

Algunos sirios han compartido sus vivencias durante los combates. En la zona los bombardeos son constantes provocados por el conflicto árabe israelí el cual coloca en enfrentamiento al estado de Israel con países aledaños, principalmente con Palestina.

More info on this video:

Syrian father Abdullah told @Arpacik that he along with his family emigrated to Sarmada from Sarakib due to heavy regime and Russian bombings

That’s how he invented the game about the warplanes and bombs: pic.twitter.com/fFwuu4YdHZ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 17, 2020