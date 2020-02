Tras los feminicidios que han sacudido el país en lo que va del año, colectivos de feministas llamaron a la protesta nacional “Un día sin mujeres”.

A través de redes sociales, cientos de mujeres compartieron la iniciativa, que consistiría en “desaparecer” un día después del Día de la Mujer (8 de marzo).

¡Sin mujeres! ¿No nos cuidan? ¿No existimos? Miren cómo sería ¡si no existiéramos más! No niñas en las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle. No vayas al súper, no compres nada, no salgas a nada, no vayas a tu trabajo”, se lee en una imagen que circula en redes sociales con el hashtag #UnDíaSinMujeres.

Por ello, el llamado para la protesta “Un día sin mujeres” es para este próximo 9 de marzo.