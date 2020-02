¿Alguna vez te has referido a tu perro, gato, loro, pez, gallina o lo que sea tu animal acompañante como ‘mascota’? Bueno, al parecer has estado ofendiendo a tu compañero todo este tiempo, o al menos eso es lo que Jennifer White, presidenta de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha declarado recientemente.

Fue durante una entrevista en Reino Unido que White señaló que las personas no deberían referirse a los animales que conviven con ellos como ‘mascotas’, pues se trata de un término ofensivo que implica una posesión sobre ellos, y por eso deberíamos de referirnos a los animales como ‘compañeros’.

Como ya te podrás imaginar, a White le llovieron burlas en redes sociales, y aunque hubo algunas personas que estuvieron de acuerdo con ella, la gran mayoría se tomó la petición de la animalista como una simple broma.

Animal welfare group PETA want people to refer to their pets as companions.@piersmorgan is not impressed! 😂😂 pic.twitter.com/BtVLAprwWY

— Good Morning Britain (@GMB) February 4, 2020