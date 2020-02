Hace ya varios días, un portador del coronavirus confirmado en Estados Unidos se paseó por la Ciudad de México.

Según un reporte de la Secretaría de Salud, fechado el 1 de febrero, el individuo comió tacos, entró a la Catedral Metropolitana y se hospedó en el Hotel Hilton en el Centro Histórico.

Este caso ameritó el monitoreo de los dos conductores de Uber que lo trasladaron desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también comió en un establecimiento cuyo nombre no recuerda y de 240 usuarios más que abordaron las unidades.

Ante ello, Uber emitió un comunicado el sábado pasado en el que informó lo siguiente: “El día viernes 31 de enero tuvimos noticia por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de una solicitud de información, respecto a un usuario identificado por ésta como un posible portador del coronavirus. Se respondió dicha solicitud el mismo 31 de enero con información de contacto de dos socios conductores que posiblemente realizaron viajes con el usuario del perfil ubicado”.

Norma Sánchez, una usuaria de Twitter, compartió a Julio Astillero el mensaje que Uber México le mandó para dejar inactiva su cuenta. Entonces se dio la respuesta de la compañía:

@julioastillero Don Julio pido su apoyo, @Uber_MEX me cancela cuenta, tras un mensaje enviado x ellos, bajo argumento de un "supuesto" contagio de Coronavirus de 1 usuario q utilizo el mismo vehículo.

No responden, no preocupa la cuenta, sino el caos que su aviso puede generar. pic.twitter.com/7vD3CSKbGb

— norma sanchez (@normasanchez7) February 1, 2020