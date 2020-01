El secretario de Estudios y Análisis Estratégicos, Fernando Rodríguez Doval, calificó como inauditas e inadmisibles las declaraciones del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en sus redes sociales, pues dijo, no debe olvidar que se encuentra en una dependencia que debe propiciar condiciones de diálogo y gobernabilidad.

“Él está haciendo exactamente lo contrario, él está creando división, está polarizando, está insultando a sectores muy importantes de la sociedad, sectores que además han sufrido en carne propia el dolor de la violencia, el dolor de la inseguridad y él los está menospreciando, agraviando, y burlándose de ellos”, señaló.

El secretario del CEN del PAN lamentó el refrán “a chillidos de marrano, oídos de chicharronero” que utilizó en su cuenta de twitter, justamente un día después de la marcha de víctimas que alzaron la voz por la violencia, en medio del dolor, para pedirle al gobierno federal y al Estado mexicano que generen las condiciones de paz en México.

“No es causalidad ese tuit aunque ahora diga que no iba con dedicatoria para nadie, y por lo tanto es un señor que no tiene ninguna sensibilidad. Es un señor que se dedica a burlarse, agraviar a quienes no piensan como él y por lo tanto no debería de estar ocupando un cargo tan importante como la Secretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación”, dijo.

Rodríguez Doval expuso que existe una enorme culpabilidad también por omisión de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Parece mentira que después de este tuit tan lamentable, tan agraviante, tan insultante, la Secretaria no haya dicho nada”, reclamó.

Finalmente, el secretario del PAN manifestó que todo esto sólo confirma que Olga Sánchez Cordero es una secretaria florero y una servidora pública ausente, que no posee la más mínima capacidad de acción en este gobierno.