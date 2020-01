En 2017 Sarah Boyle fue diagnosticada con cáncer de mama cuando tenía apenas 28 años de edad, por lo que fue sometida a varios meses de quimioterapia y a una masectomía doble, es decir, le extirparon ambos senos para tratar de salvar su vida.

Sin embargo meses después los médicos del Hospital Royal Stoke, en Reino Unido le informaron que se habían equivocado en su diagnóstico y que jamás tuvo cáncer y sin más le pidieron una disculpa por la negligencia pero le ofrecieron la posibilidad de reconstruir sus senos.

Esto se debió a una mala interpretación de su biopsia, lo que provocó que la joven mujer se tuviera que enfrentar a agresivas quimioterapias y a que le extirparan sus senos; a pesar de que le ofrecieron la reconstrucción, también le advirtieron que esto también podría incrementar el riesgo de que desarrolle cáncer de mama en el futuro aunado a que podría causarle problemas de fertilidad.

Sarah Boyle underwent a double mastectomy after she was misdiagnosed with #BreastCancer. Sarah and our lawyer @SarahSharplesIM have welcomed research suggesting #ArtificialIntelligence is more accurate than doctors in diagnosing the disease. https://t.co/wEjV6P3l3o #Stoke pic.twitter.com/V6y9uG3nCd

