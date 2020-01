Sumisión en Morena; pesó más la simulación ideológica

Durante la fase de transición del 2018, muchos militantes y legisladores realizaban un compromiso de impulsar el marco de la Cuarta Transformación que encabeza AMLO. Como, en todos los partidos, hay desajustes como consecuencia de la inconciencia y la fabricación ideológica; quedó entendido perfectamente, que son los hombres y, no el proyecto, los que se alimentan de un apetito deshonesto que gira en torno al dinamismo servil y demagogo. No puedo entender a un, la parsimonia de 5 congresistas que notablemente sucumbieron para robustecer una propuesta de endeudamiento que hace suponer, que a futuro existirá una desproporcionalidad y redistribución que merme la capacidad financiera del Estado.

Pero ¿en que momento paso esto?

El esquema económico y la ley de ingresos en dirección al ejercicio 2020 en Michoacán, ha ensombrecido uno de los procesos donde el clímax político desde el Congreso legislativo local, se tornó por una ruta de desconfianza, poca credibilidad y la efervescencia de la suspicacia por lo momentos decisivos para aprobar la propuesta de una nueva deuda de más de 4 mil 90 millones de pesos que envió el ejecutivo Estatal.

La naturaleza de este proceso, tuvo que capitalizar una operación de cabildeo minuciosa: que llevara a edificar un clima favorable desde el legislativo. Se llegó el día, y el dictamen encontró resonancia con 18 votos a favor y 7 votos en contra; 10 se abstuvieron a emitir su postura; y 5 diputados de Morena no asistieron por justificación hipotética de (enfermedad).

Pero, el análisis catastrófico, radica en la manifestación pasiva de un bloque de legisladores, que en términos políticos: traicionó los lineamientos y la lectura contundente de “No mentir, no robar y no traicionar”. En mi opinión, concluyo que los diputados evitaron asistir a la sesión, con la finalidad de tender la alfombra y capitalizar un resultado positivo con una argumentación que está atrapada en la duda; sorprendió, ¡claro que causó estupor!, sin embargo, esto solo desnudó el derrumbe ideológico de cinco oportunistas que se colgaron del proyecto de la 4T de AMLO, con el objetivo de escalar espacios claves desde el Congreso.

La razón fue obviamente una deslealtad que estoy seguro que producirá un ruptura inminente dentro del legislativo, sobre todo en la columna de Morena; ahora, la bipolaridad de dos grupos al interior del seno partidista, arrastrará un efecto negativo; la dirigencia Estatal y Nacional a través de sus órganos internos de Honor y Justicia, tendrán que determinar una decisión ejemplar que en términos políticos, neutralice cualquier toma de decisiones de estos personajes que prácticamente abandonaron a sus compañeros en los momentos mas decisivos y trascendentales y, que finalizo seriamente con una deuda con un plazo de 20 años. Por estas razones, evidentemente Yeidckol Polevnsky debe actuar urgentemente; en primera, porque no su pueden dar el lujo ya, de tener rostros que estén contaminando la transición política de una movilización sociopolítica que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador.

Otras razones, evidentemente pueden desencadenar que el partido, crecientemente tome un jiro similar al clientelismo de los partidos tradicionales. De esa dimensión puede tomar el impulso el partido y, el mismo Andrés Manuel lo sabe; algunos piensan que Morena tuvo una reencarnación de las viejas practicas demagogas de conservadurismo; si miramos hacia el interior, quizá existan figuras que, si las comparamos, pudieran abrir paso a la incertidumbre. Pero, un aspecto decisivo para que pueda fundamentar que Morena como marca y, con la representación del liderazgo del presidente, han incorporado una fuerte presencia que ha sido compatible con las causas justas y democráticas.

Por ello, me atrevo a decir que son algunos rostros subyugantes los que se arrodillan a los intereses ajenos y, los que han manchado la movilización social que surgió precisamente para erradicar el esquema decadente e irracional que fueron ofrecidos por la partidocracia. Si realizamos una evaluación minuciosa, podemos descifrar que estos diputados que se ausentaron por una controvertida justificación de “enfermedad”, tienen que ser separados de todos los temas inherentes al partido.

Yeidckol Polevnsky, tiene que asumir el costo y el compromiso irrestricto de buscar una salida congruente que ha provocado descontento no solo entre la sociedad michoacana que se oponía al endeudamiento, sino, a la militancia de Morena quien confía a ojos cerrados en la lealtad de los legisladores.

Su pudo identificar claramente a los diputados Francisco Cedillo, Mayela Salas, Osiel Equihua, Sandra Luz Valencia y Laura Granados; todos ellos, tuvieron una influencia decisiva, quizá hasta cierto punto clave para fortalecer una resistencia que contuviera el avance de una deuda que tuvo gran alcance en las contradicciones y, en aquella semejanza que demostró un servilismo por dos razones: que no hay compromiso con la 4T; y cuya relación con Morena, obedece mas a la flexibilidad y las bondades que otorga un espacio legislativo.

Asimismo, se ha producido lo que llamaría: una demostración certera de apoyo incondicional a las políticas Estatales en los rostros de Erik Juárez Blanquet y Miriam Tinoco; no porque sea malo, sino lo grave, es que se han cobijado bajo la sombra de su referente Carlos Torres Piña y la expresión ADN, que hipotéticamente son aliados de Morena. Esto produce pensar que existe una erosión grande; sus conductas y patrones, por supuesto que han obedecido a interés particulares. Lo anterior hace suponer que ni ADN está con Morena, ni Juárez y Tinoco esta ayudando mucho a su liderazgo ya que vienen arrastrando una gran exacerbación al asumir un esquema que constituye la simulación al interior de regeneración Nacional. Qué otra razón explica más que navegar por el oportunismo. Ya desquebrajaron al PRD. Yeidckol Polevnsky debe aportar e instrumentar mecanismos emergentes para cerrar la brecha a estas figuras que aparentan una dirección ideológica de izquierda. (Cinismo)

Esto por supuesto que no debilita la inclinación dominante que tiene Morena en 2021 en Michoacán. Es términos políticos, seguimos fundamentado que hay una elección saldada en favor de Regeneración Nacional. Existen elementos de sobra, que hacen pensar y repensar que la demanda de la sociedad, es que exista una transición partidista que cambie el rumbo del Estado. Por esa razón, existe una lógica que escala fuertemente porque, además, los diferentes sondeos durante el 2019, demostraron una tendencia que ha dado equilibrio a Morena. Los apuntes de este fragmento, se generará bajo las condiciones sociopolíticas que abren la brecha coyuntural que instale a un nuevo partido político en Michoacán. Eso es, un hecho inminente.