Pareciera ser que la idea de visitar al psicólogo ante cualquier crisis o como una alternativa para la solución de conflictos está tomando cada vez más fuerza sin embargo aún hay resistencia al momento de considerar asistir a terapia, normalmente en pareja alguno de los dos es quien refiere que no necesitan ayuda de otra persona que lo pueden solucionar sin problema y aquí es donde comienza la lucha por la comunicación efectiva y sustancial al momento de relacionarse porque no es una cuestión de que sean incapaces de solucionar los conflictos sino de tener un acompañamiento profesional y efectivo para vivir y sentirnos mejor.

Al momento de relacionarnos en pareja poco a poco sin darnos cuenta ocurre que entramos en un riesgo de perder nuestra autenticidad e individualidad para convertirnos en la otra persona mostrándonos así incapaces de comportarnos con base a nuestra propia individualidad y entramos en este tipo de conducta imitativa para agradar y quedar bien con la pareja, obviamente esta no es la idea o el comienzo de un camino sano en la relación sino una muestra de que cada vez perdemos más el sentido de aceptación por el otro aún con todo y sus defectos. Es como si tuviéramos siempre presente la idea de que si nuestra pareja no tiene gustos afines a mi entonces no podemos ser compatibles ni un momento y tener mucho cuidado con esto porque precisamente de aquí surge la idea de que si en el amor se sufre entonces es el verdadero y el que vale la pena luchar, o entre más celos más amor y pasión, no nos engañemos el amor por donde se le vea no tiene lugar para el sufrimiento y mucho menos está condicionado a que si piensa como tú es auténtico.

Parte de estas dinámicas en las relaciones tiene mucho que ver con los problemas que se presentan en pareja y que a continuación mencionaré en lo general ya que cada caso o cada pareja por lo regular maneja diferentes problemáticas, con base a mi experiencia me he encontrado conflictos en:

Comunicación: como un elemento fundamental en toda intención de relacionarnos con los demás, necesitamos ser consientes de la manera en cómo nos mostramos en el plano de lo que queremos comunicar a nuestra pareja y así evitar las interpretaciones y suposiciones en la relación “es que yo creí” o “es que yo pensaba”

Discusiones: es uno de los síntomas que más se presentan cuando se busca la ayuda del terapeuta, las parejas llegan con la idea de evitar a toda costa las discusiones y se podría entender que es algo lógico para evitar tener conflictos pero no es así y va en el sentido de que las discusiones siempre muestran todas esas dolencias que como pareja en un plano consiente no las mostrarían o no las dirían, los conflictos siempre muestran esa incapacidad de comunicación, las frustraciones por lo que no se puede controlar y desde luego lo que no se está dispuesto a modificar, regularmente en las discusiones nos encontramos con alternativas de comunicación que pueden ser sobresalientes al momento de usarlas a favor de la relación pero esto no lo ve la pareja sino el terapeuta.

Sexualidad: la frecuencia y la dinámica de las relaciones en el plano de la intimidad también tienen mucho que ver en el plano de la comunicación, en la intimidad también hay comunicación y si las relaciones sexuales no son en un plano de acercamiento en la comunicación íntima por lo regular se le ve como una forma de saciar la ansiedad y de satisfacer los impulsos sexuales sin una comunicación que brinde en el plano sentimental esa alianza intima y espiritual con la pareja, cada pareja lo vive diferente pero es un área que debe cuidarse mucho para evitar ver a las relaciones sexuales en esa monotonía como algo obligatorio en la relación, por cierto también se vale que el hombre no tenga apetito sexual aunque culturalmente no se le permita mostrarse como alguien que no desea tener relaciones y tiene mucho que ver también con la cultura machista, no nadamas a la mujer le duele la cabeza también al hombre.

Infidelidad: es muy común ver esta fantasía en las parejas que no han padecido alguna infidelidad, por ejemplo están con la zozobra de la espera de que en algún momento lleguen a enterarse de que su pareja le es infiel, es como un tipo de conducta de resignación aunque no exista infidelidad se viven como si la pareja ya estuviera con otra persona y así mismo es como viven la relación, desde luego cuando hay infidelidad hay una dinámica que invita a intervenir de raíz para conocer los factores que llevaron a cometer infidelidad, no es una situación que tenga que definir el futuro de la relación ya que cada pareja lo toma de manera diferente pero sí existe un riesgo siempre y de manera latente de terminar el compromiso sentimental, en mi experiencia puedo decir que del 100% de parejas que son infieles solo el 50% llega a separarse y los demás viven la relación hasta donde muestren esa capacidad de manejar la infidelidad.

Familia de Origen: Hay parejas que están muy unidas a sus familias de origen, a sus valores y son muy leales a lo que marcan las pautas en las tradiciones familiares pero también es muy común la falta de límites para darle el lugar a la relación y así evitar que la familia tenga que ver con el funcionamiento de la relación, la idea no es evitar a toda costa la familia de origen sino de saber generar dinámicas de comunicación donde las relaciones familiares se conviertan en ese apoyo sustantivo al crecimiento y fortalecimiento como pareja, por lo regular en mi experiencia como terapeuta al hombre le cuesta mucho trabajo poner límites a la mamá quien es la que se muestra más involucrada en estarse adentrando en la dinámica de la relación, poner límites desde el principio es lo más sano aunque en el momento exista un ajuste que puede llegar a alejar un poco a la familia pero es lo más adecuado sobre todo cuando hay conflictos y se pretende resolverlos.

Mencioné desde lo general lo que me he encontrado en las diferentes dinámicas en las relaciones de pareja pero no quiere decir que solamente ocurren esas cosas, por eso mismo cuando se plantea la idea de acudir a terapia de pareja debe verse que el propósito fundamental es solucionar los problemas para mantener equilibrada la relación sobre todo una relación que se base en el amor autentico.

La terapia no puede garantizar que se solucionen los conflictos pero si se le debe considerar como la mejor alternativa para manejar los problemas que se presenten en tu vida de pareja. Incluso llega a ocurrir que durante la terapia hay relaciones de pareja donde se dan cuenta que lo mejor es separarse y esto se da por lo regular en mutuo acuerdo que tiende a ser sano cuando lleva el acompañamiento del profesional.

Entonces ¿la terapia de pareja es útil?

Sí, definitivamente es útil y muchas veces las parejas no acuden a terapia cuando comienzan los conflictos o las complicaciones sino cuando ya la dinámica lleva un largo proceso de conflictos razón por la cual también el proceso de terapia llega a ser fundamental ya que la gran mayoría de parejas quiere solucionar en lo inmediato algo que han vivido como conflicto durante años.