Luego de que el lunes pasado Javier Carranza “El Costeño” hiciera un chiste sobre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales ha recibido un sin fin de críticas y hasta amenazas de muerte.

De acuerdo al propio comediante, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador lo han amenazado de boicotear sus shows e incluso algunos aseguran que lo van a matar.

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!

— Costeño (@costenoaca) December 26, 2019