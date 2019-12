Gobernador de Michoacán en 2021

Por Christián Gutiérrez

Michoacán renovará su gubernatura en el año 2021 y algunas encuestas robustas en su metodología salen a la luz pública, con algo de frecuencia. En realidad, aparecen más las encuestas con metodología deficiente, pero a esas no las tomo en serio, porque suelen tener un sesgo muy marcado que las tira por tierra.

Este día, he realizado un análisis a la encuesta publicada de Mendoza Blanco & Asociados (MEBA), y desprendo algunas reflexiones a manera de saque de inicio, para debatir lo que aquí presento.

De la medición cara a cara que realizó esta casa encuestadora a un mil personas, del seis al ocho de diciembre pasado, con un margen de error del 3.3%, los números me ofrecen algunas conclusiones relevantes:

Una. Los michoacanos encuestados, prefieren como próximo Gobernador de la entidad, a un ciudadano que no forme parte de partidos políticos, como pueden ser exmilitantes de partido, cantantes o empresarios.

Dos. El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, podría poner con perspectiva de éxito a competir por la Gubernatura, a su partido político y a su candidato o candidata, aunque su escenario más óptimo sería hacer alianza con uno o varios partidos políticos que no sean MORENA y su aliado PT.

Tres. El partido MORENA y sus políticos más visibles, están cayendo en los números desde que asumieron el poder federal y en este momento, MORENA no tiene ganada la gubernatura de Michoacán.

Veamos por qué lo digo.

Al reactivo: si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador, ¿por cuál partido votaría?. Así se respondió:

Morena (16.3%); PRD (11.1%); PAN (8.5%); PRI (7.2%); No respondió (22.5%).

Al reactivo: ¿Qué partido cree usted que es el que menos lo tiene?. Así se respondió:

Credibilidad ante los ciudadanos (PRI 20%, seguido por MORENA con 10%). Candidatos cercanos a la gente (PRI 17%, seguido por PAN y MORENA co0n 10%). Buenos planes y programas de gobierno (PRI 14%, seguido por MORENA con 9%). Experiencia para Gobernar (MORENA 13%, seguido por el PRI con 10%). Respeto a las leyes (PRI 16%, seguido por MORENA con 10%). Candidatos más preparados (MORENA 13%, seguido por el PRI con 12%). Candidatos más honestos (PRI 16%, seguido por MORENA con 9%). Candidatos que cumplen sus compromisos de campaña (PRI 14%, seguido por MORENA con 10%).

A manera de conclusión de este reactivo: En estas preguntas, para los encuestados, los peores son el PRI y MORENA, lo cual me indica que estos dos partidos políticos} -sobre todo el PRI de Michoacán-, aún tienen mucho que trabajar para lograr estar en un lugar de aprecio en la mente y corazón de los futuros votantes michoacanos.

Y al reactivo: Para cada uno de los posibles candidatos a Gobernador de Michoacán, dígame por favor si podría votar por él o nunca votaría por él. Así se respondió:

Cristóbal Arias Solís, de Morena (Sí votaría 14% / Nunca votaría 35%). Antonio García Conejo, del PRD (Sí votaría 13% / Nunca votaría 39%). Carlos Herrera Tello, del PRD (Sí votaría 10% / Nunca votaría 39%). Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, sin partido (Sí votaría 16% / Nunca votaría 36%). Alfonso Martínez Alcázar, sin partido (Sí votaría 16% / Nunca votaría 35%). Raúl Morón Orozco, de Morena (Sí votaría 14% / Nunca votaría 38%). Alejandro Ramírez Magaña, empresario (Sí votaría 11% / Nunca votaría 36%). Víctor Silva Tejeda, del PRI (Sí votaría 11% / Nunca votaría 37%). Marco Antonio Solís Sosa “El Buki”, cantante (Sí votaría 26% / Nunca votaría 31%). Armando Tejeda Cid, del PAN (Sí votaría 11% / Nunca votaría 37%). Carlos Torres Piña, de Morena (Sí votaría 10% / Nunca votaría 37%).

A manera de conclusiones de este reactivo: Debo decir que los políticos que no tienen partido, Antonio Ixtláhuac Orihuela y Alfonso Martínez Alcázar, son marcas políticas ya posicionadas y son políticos a los que les viene muy bien no tener militancia con partido, porque su imagen y reputación se ve beneficiada.

Los posibles candidatos del PRD, aparecen evaluados en buenos términos, lo que me indica que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, sí tiene posibilidades de darle continuidad a las acciones de su gobierno y al proyecto del PRD; pero me parece que debería hacer alianza electoral, sobre todo, con el PAN de Michoacán y, de ser posible, cachar a las marcas políticas Antonio Ixtláhuac Orihuela y Alfonso Martínez, lo cual le haría levantar aún más.

Es evidente que un ciudadano no partidista, llevaría ventaja rumbo a la Gubernatura, sobre todo, si es un ciudadano sin historia en la política y en los partidos. Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Yo no veo a El Buki o al empresario, Alejandro Ramírez, involucrándose en una actividad, que por sí mismo, resultaría caníbal de su buena reputación e imagen pública.

Por último, debo decir que: Morena no es como lo pintan; el PRD aún lo puede lograr; los perfiles sin militancia de partido caen mejor; los panistas tienen buen carro, pero no buen piloto, y los priístas, deben reparar su carro y conseguir un buen piloto, si quieren competir con dignidad.

* El autor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Ciencia Política, de maestría en Neuromarketing, licenciatura en Derecho y diplomado en Marketing Político.

www.esferacomunicacionestrategica.com.mx