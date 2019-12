Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sugirió que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad actuó junto con una red de corrupción al interior de la corporación.

Sería ingenuo suponer que actuó en solitario, no hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección y en esa investigación estamos trabajando.

Durazo Montaño reveló que ya se trabaja en la depuración de todo el personal que pudo trabajar con García Luna y las investigaciones incluyen a personal del Cisen, Policía Federal y la Secretaría de Seguridad.

Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente o complicitariamente comprometidos con el ex secretario de Seguridad Pública en absolutamente todas las instancias de la Secretaría, estamos trabajando ya en este proceso de depuración.

Estas declaraciones las vertió en su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad donde sostuvo que la corporación que dirige cuenta con el suficiente trabajo de inteligencia para detectar a todos aquellos que tengan algún vínculo con Genaro García Luna pero esto no significa que la investigación se convertirá en una cacería de brujas cometiendo injusticias contra profesionales de carrera.

Además adelantó que ya se han presentado renuncias en la corporación, seguramente dijo, de personas vinculadas directa o indirectamente con la acusación que pesa sobre García Luna. Para Durazo Montaño esta detención revela los actos de corrupción de funcionarios y policías de primer nivel y explica “la larga noche de violencia e inseguridad que ha vivido el país”.

No prejuzgamos, pero es elemental razonar que no se trata de un caso aislado. Bienvenida la justicia donde quiera que se conceda, colaboraremos con quien corresponda a llevar a la justicia no sólo a una sino a todos en la red con finalidad delictiva.