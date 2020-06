Este 8 de junio se reportó la desaparición de la médica María Elizabeth Montaño Fernández, no obstante, la tarde de este jueves localizaron su cuerpo sin vida en las inmediaciones de la carretera federal México-Cuernavaca.

Elementos de seguridad y rescate recibieron un reporte de que en el kilómetro 55 de la carretera había una persona inconsciente. Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar y se comprobó que la persona no tenía signos vitales.

Lamentablemente, se confirmó que el cuerpo sin vida localizado a la altura del poblado de Coajumulco, del municipio Huitzilac, colindante con la Ciudad de México pertenecía a la médico transgénero que laboraba en el hospital Centro Médico, Siglo XXI, del IMSS.

Que no se nos olvide ni su nombre ni su cara. Que no se nos olvide lo que hizo por la comunidad LGBT+ y en el servicio de su profesión. Que no se nos olvide pedir justicia para ella.

MARÍA ELIZABETH MONTAÑO

MARÍA ELIZABETH MONTAÑO

MARÍA ELIZABETH MONTAÑO

MARÍA ELIZABETH MONTAÑO pic.twitter.com/irrt8trCqo

— Agab (@david_agab) June 19, 2020