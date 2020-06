Luego de los comentarios de algunas personas donde aseguraban que el Covid-19 es falso, personal médico subieron una fotografía a redes sociales, la cual, comenzó a hacerse viral debido a que tenía el mensaje de “se solicitan voluntarios que no crean en el Covid-19”.

En la imagen se puede observar a dos enfermeras argentinas invitando a los incrédulos a realizar algunas actividades como traslado de pacientes, órbitos y todo el aseo de los hospitales en donde haya personas infectadas.

"Se solicitan voluntarios que no crean en el COVID-19" ¿Qué tal este mensaje de estas funcionarias de la salud? #NoticiasTVN #COVID19 pic.twitter.com/jSC0h0p4uA — TVN Noticias (@tvnnoticias) June 1, 2020

Además, a estos “voluntarios” no se les proporcionará equipo médico de protección pues no lo necesitan debido a que creen que el virus no es real.

Por otra parte, los internautas celebraron esta imagen, aprovechando para dejar ver sus críticas a las personas que no creen en la existencia del Covid-19.