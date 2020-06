El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que no atendió a familiares de víctimas y manifestantes en Veracruz debido a las medidas de sana distancia ante la pandemia de COVID-19.

El lunes, familiares de personas desaparecidas, enfermeros, doctores y campesinos dejaron la sana distancia y frenaron la caravana de vehículos en la que viajaba el jefe del Ejecutivo, golpearon las ventanillas y el cofre de la camioneta para solicitar una audiencia, pedían al mandatario que se bajara y le gritaron: “Solo atiendes a la mamá del ‘Chapo’”

“Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la ‘sana distancia’, exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable”, argumentó este martes desde Tlaxcala, donde se encuentra como parte de su segunda gira.

López Obrador afirmó que se atienden temas de seguridad todos los días.

En el caso de los familiares de víctimas de la violencia, apuntó, la Secretaría de Gobernación tiene la encomienda de recibirlos y se está atendiendo a un grupo que se manifiesta afuera de Palacio Nacional.