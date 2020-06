Doña Ángela, la youtuber michoacana que se volvió famosa gracias a su canal “De Mi Rancho a tu Cocina”, en el que enseña a cocinar a sus seguidores cocina típica de su estado y de México; Daniela Soto-Innes, la joven chef de Cosme y acreedora del título The best female chef, por el listado The World’s 50 Best Restaurants y Karime López, chef de Gucci Osteria, del afamado Massimo Bottura y la primera chef mexicana en obtener una estrella Michelin, son las tres cocineras que engalanan la lista 2020 de las 100 mujeres más poderosas de México, el tradicional conteo que publica cada año la revista Forbes México.



Fue a finales de agosto pasado cuando Doña Ángela, una mujer de 69 años y originaria de Ario de Rosales, en Michoacán, subió su primer video a Youtube en el que guisaba huitlacoche con jitomate, cebolla y chile; sin imaginar que en tan solo cuestión de meses, se convertiría en toda una estrella de Youtube gracias a sus enseñanzas en la cocina y su carisma.

Al día de hoy, su canal —compuesto por 80 videos— cuenta con 2.73 millones de suscriptores; además, es acreedora de los codiciados botones de plata y oro que otorga la plataforma de video a sus creadores de contenido más exitosos.