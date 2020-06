Psicomentario deportivo: arrebatando

Tanto se ha hablado ya del cambio de sede del grupo Salinas con su equipo al que toda una afición rojiamarilla le había tomado cariño. Cabe mencionar que un factor importante en el sentimiento de amor, es la constancia y vaya si hubo constancia, 70 años continuos, cada 15 días dando la gente muestras de amor, lógicamente se llegó a pensar que era un amor para siempre. Pero al igual que para la guerra, para un entrañable amor también se necesita de dos, y en esta historia tristemente, solo uno pensaba intensamente y con el corazón, sobra decirlo que era esta afición.

Esa infiel directiva estaba desde hace años, como decían los antiguos hombres de rancho; “con una pata en el estribo”, eso sí, lo dijeron muchas veces, tantas que nunca lo creímos, resultó como la historia de Pedro y el Lobo. Sin embargo hasta el último suspiro llegué a pensar que era siempre un chantaje publicitario para que nos acercáramos más al estadio, al escucharles por tantos años que se iban también llegué a pensar que no era un manera muy grata de invitar a la gente al estadio, me parecía un ardid muy bajo y muy ruin, hoy los análisis para una conclusión no tienen que ser tan concienzudos para dejar claro quien actúo indebidamente, pues ellos, escudándose en la frase mercantil de; es mi negocio, dejan emocionalmente destrozada a una comunidad deportiva michoacana.

Pero hoy quiero hablar de algo que me tiene verdaderamente preocupado, y es la forma tan soez e inmadura con la que su proyecto morado se está publicitando, haciendo mofa que de aquí se ha arrebatado, no se en manos de quién esté y que pensamientos esté maquinando, pero no se necesita ser un especialista en los valores humanos para ver que a la agresión está incitando.

Ese tipo de publicidad, en mi punto de vista particular, no tiene ni pizca de creatividad, está cumpliendo objetivos lógicamente que un superior le demando, llevando a cabo aquella vieja frase como estrategia “el fin justifica los medios” (oración que se emplea para evadir cualquier acto que es contrario a la ética y buenas costumbres pero que acarrean un fin presumiblemente bueno para quien lo hace) aun cuando los medios no sean bien vistos o denigrantes, un ejemplo es ese caso, si le pidieron tener muchos seguidores al instante, muy fácil, para que desgastarse si nada más con cambiar el nombre a esa barca flotante que ya llevaba náufragos de ese barco que ellos mismos hundieron, más que se podía esperar, viniendo de esta institución que siempre actuó con dolo y mucha ambición.

Estamos apreciando estrategias;

a) Copia barata o de mucho fúsil, muy al estilo; ¡Ódiame más!

b) Llamar la atención por medio de ingratitud, muy deshonroso.

c) Se ufanan de usar poder y fuerza económica para imponer, sin embargo, recordemos que no toda persona o grupo puede esta dinámica mucho tiempo sostener; cuantos boxeadores no hemos visto caer y con el apoyo de la gente, como es frecuente y dicta la psicología de las masas; la masa tiende a apoyar al más vulnerable.

d) Muy peligroso para sus fines ya que no es lo mismo, tomar esa postura agresiva en el ámbito tecnológico o empresarial que, en el deportivo, ya que, con esas acciones, ellos mismos están presionando a su oncena actuar y jugar de la misma manera y no todos podrán con esta careta social.

Es obvio, que lo que se desea lograr es el reconocimiento del fútbol nacional, puesto que no hay identidad, solo que triste y preocupantemente se están ensalzando acciones con posibles antivalores, ya que están utilizando inconscientemente palabras que provocan a la lucha como; arrebatando y aniquilar, en el entendido que hay un referente previo de injusticia y desigualdad, y aun así parece que deciden “bulear”, pero me sorprende todavía más, la bendita Federación Mexicana que es quien debería buscar en sus apartados cláusulas que invitaran a detener ese tipo de agresiones, no vaya a hacer que “quieran tapar el pozo después de tener el niño ahogado”.

Nuestra labor como comunicadores y servidores sociales, es contener y anticipar este tipo de acciones que puedan generar una serie de situaciones nocivas en una comunidad, que, por cierto, nos hace mucha falta ordenar.