Con las recientes modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, 3.92 millones de jóvenes del padrón de becas Benito Juárez y que estudian el nivel medio superior ahora podrán recibir su apoyo por medio de tarjetas bancarias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que anteriormente, debido a que los jóvenes no eran mayores de edad no podían manejar cuentas bancarias, lo que dificultaba la dispersión de los recursos; no obstante, ahora se agilizará la entrega de apoyos debido a las modificaciones legales.

Lo anterior también permitirá, explicó, que los apoyos no lleguen con “piquete de ojo” a las manos de los jóvenes estudiantes.

De acuerdo con la coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Leticia Ánimas, destacó que la apertura de cuentas bancarias beneficiará a los 3 millones 927 mil 625 beneficiarios del programa, de los cuales 2.34 millones son menores de edad.

Detalló que las becas no tendrán comisiones; además, los estudiantes tendrán acceso a la banca móvil, a la banca por Internet y a la banca telefónica.

Enfatizó que los plásticos no aceptarán depósitos en efectivo, sólo el recurso proveniente del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez.

“Estaremos pronto comunicándonos con los becarios para darles a conocer cuáles serán los bancos participantes. Este programa está dirigido a los estudiantes de media superior inscritos en escuelas públicas”, dijo.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito establecen dos tipos de cuentas para menores: por becas escolares y por salario laboral.

Precisó que para proteger a los jóvenes de entre 15 y 17 años las cuentas sólo podrán recibir fondos de programas sociales o de salarios; no pueden contratar préstamos, están limitadas a recibir cierto monto (máximo 18 mil pesos mensuales) y por transferencia electrónica; podrán pagar bienes y servicios con sus tarjetas y por medios electrónicos; los padres podrán consultar los movimientos en las cuentas.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó las acciones en beneficio de los jóvenes y de los estudiantes del país.

“Reiterar el compromiso del presidente con los jóvenes de México. Este es un instrumento adicional que facilitará un programa importante y su dispersión. Es una muestra más del apoyo a la juventud. Se les incorpora en la formalidad en el sistema con una cuenta bancaria”, aseveró.