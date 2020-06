“Morelia va bien”, refirió esta mañana el alcalde Raúl Morón Orozco en torno a la respuesta de los morelianos ante la pandemia por coronavirus COVID-19 ya que los casos en el municipio siguen controlados y el virus no se ha propagado de forma desmedida.

Morón Orozco afirmó que los poco más de 60 casos activos que hay en la capital están geolocalizados y los domicilios están prácticamente blindados, ya que son sanitizados constantemente en el día y a las familias se les surte diario de paquetes alimentarios para evitar que salgan de sus casas mientras padecen el contagio.

A este tipo de acciones y manejo de la situación es que atribuyó que en la ciudad no se han disparado los contagios, a pesar de haber entrado ya a la llamada Nueva Normalidad, en la que se ha recuperado la movilidad y se han levantado algunas restricciones que durante dos meses al menos estuvieron vigentes.

Por eso en Morelia no se ha disparado, porque ha sido el equipo muy meticuloso en el tratamiento de todos los casos, si los casos se midieran en relación con la población nosotros no deberíamos estar en bandera amarilla, deberíamos estar en bandera verde, pero a mi me conviene que esté en bandera amarilla para que la gente siga teniendo previsiones y adoptando las medidas que se están dictando.