Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, faltó al respeto a la investidura presidencial por querer involucrar a su gobierno con las protestas por la muerte de Giovanni López.

En su conferencia diaria detalló que existe la instrucción de que ninguna autoridad de su administración se inmiscuya en la situación que priva en la entidad tras la muerte del albañil en Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Si hay violación de los derechos humanos, que intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por oficio y, en su caso, la fiscalía, que es autónoma.

“Me llamó mucho la atención que el gobernador haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial.

“No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante”, dijo.

En Palacio Nacional el Presidente comentó que no ha hablado con el gobernador, “y no tengo por qué hacerlo”, y recordó que “la recomendación es no usar la fuerza y no actuar de manera autoritaria, garantizar las libertades”. No obstante, aseguró que su relación es buena “a secas” y reiteró que no tiene pleito con nadie.