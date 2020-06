El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó este jueves en un video que infiltrados y el partido Morena han provocado en la entidad un ambiente de confrontación y los hechos de violencia que se dieron esta tarde en Guadalajara, durante las protestas contra el abuso policial y para exigir justicia por la muerte del joven Giovanni López.

“Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco”, dijo Alfaro.

“Le pido al presidente de la República que le diga a su gente, y a su partido, que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, agregó.

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Este jueves jóvenes salieron a manifestarse en calles de Guadalajara, para exigir justicia por la muerte de Giovanni, presuntamente a manos de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Los manifestantes lanzaron gritos contra Alfaro, responsabilizándolo, y se registraron pintas, además de la quema de tres patrullas.

En medio de la confusión se observó cómo alguien incluso le prendió fuego a un policía. Ante esta situación, los agentes respondieron lanzando gas y con la detención de 27 personas, además de la ‘retención’ de seis menores de edad. Diferentes videos mostraron cómo los policías incurrieron en jaloneos, intimidaciones, golpes y detenciones violentas de manifestantes.

Sin embargo, Alfaro dijo que ante la acción de “infiltrados” que no son de Jalisco y que “pervirtieron” la protesta legítima para exigir justicia por la muerte de Giovanni, los policías estatales y de Guadalajara actuaron “a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en ninguna provocación, no se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes”.

En su video el gobernador insistió en que la muerte de Giovanni no participaron policías de Jalisco, sino del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, y pese a ellos se le ha querido responsabilizar a él. Además, dijo, no es cierto que a Giovanni lo detuvieron por no traer cubrebocas.

Con millones de pesos de pauta en redes sociales, aseguró, se hizo que el tema de lo ocurrido con Giovanni creciera y tomara fuerza. “Lo que hoy sucedió es la cereza del pastel, la manera como pervirtieron una manifestación legítima… con infiltrados que generaron violencia”, dijo Alfaro.

“Detrás de esta historia, hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco, detrás de esta historia hay otras intenciones que irán quedando en evidencia con el paso del tiempo”, agregó.