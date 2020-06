El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello lanzó un llamado a la ciudadanía para evitar participar en eventos multitudinarios, toda vez que están prohibidas marchas, manifestaciones y movilizaciones con la finalidad de evitar la propagación de contagios de COVID-19.

El encargado de la política interna solicitó atentamente a todos los sectores sociales de la entidad a seguir las medidas sanitarias que forman parte de la primera fase de la Nueva Convivencia, medida a través de la cual se reactivará gradualmente la vida comercial, siempre y cuando cada establecimiento no sobrepase el 25 por ciento de su capacidad.

Michoacán ha registrado una de las tasas de contagios más alta del país, en Morelia tenemos cerca de 200 casos y en Lázaro Cárdenas sobrepasan los mil, no podemos seguir pensando que el coronavirus es un invento, eso es una falta de respeto para las 10 mil personas que han perdido la vida en todo el país.

Por ello, resaltó que la Nueva Convivencia no representa un regreso a la normalidad, lo cual aún no será posible, toda vez que no existe vacuna o medicamento para controlar la pandemia.

Las cosas no se mantienen normales, la Nueva Convivencia es una nueva forma de vivir, porque el COVID-19 es grave, tanto que ha acabado con la vida de 400 mil personas y existen más de 6.5 millones de contagios en el mundo. Que no te maten las ganas de salir.

Finalmente, Herrera Tello hizo un llamado a la consciencia de la ciudadanía, ya que acatar las medidas sanitarias es una tarea de corresponsabilidad para caminar juntos y a la distancia y solamente así, se podrá salir adelante.