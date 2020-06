La muerte de Giovanni que presuntamente murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos ha ocasionado indignación en todo el país, ante esto, el cineasta Guillermo del Toro alzó la voz para exigir justicia.

A través de su cuenta de Twitter, el tapatío se mostró indignado y calificó como “locura” que ocurran asesinatos a “nombre de un asunto de salud pública”.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

“A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”, escribió.

Asimismo, en su mensaje compartió la imagen de la convocatoria que se está haciendo para la marcha de hoy, en la que demandarán a las autoridades justicia para Giovanni.

Ayer se dio a conocer el caso de Giovanni, ocurrido hace un mes, donde policías de Ixtlahuacán lo detuvieron y lo golpearon por no usar cubrebocas. Su cuerpo presentaba huellas de violencia y un balazo en el pie.

Además, familiares de la víctima señalaron que recibieron amenazas por parte del presidente municipal, Eduardo Cervantes para que no publicaran el video donde se ve cómo al menos 10 policías agreden al hombre.

Ante esto, la Fiscalía declaró que ya investigan a “personal activo”, es decir, los oficiales continúan en sus labores.