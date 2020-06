Intérpretes adheridos a la Asociación Nacional de Trabajadores de la Música delegación Michoacán, buscan el apoyo por parte del gobierno del estado y la federación luego de más de dos meses sin trabajar a causa de la pandemia del Covid-19.

Con la promesa de regresar a sus laborales hasta el mes de septiembre, los músicos se ven desesperados, según lo dicho por su representante, Luis Estrada Pérez, quien aseguró que han solo 200 de 22 mil músicos han recibido apoyo por parte del gobierno estatal.

“Desde que no hay dinero, no hay para comer, nos acercamos a las autoridades correspondientes y no hemos tenido el apoyo, (…) nosotros no estamos en ningún proyecto de apoyo económico”, refirió.

El representante de los intérpretes expuso que los músicos no buscan manifestarse en próximos días, por los riesgos sanitarios que esto conlleva, no obstante, señaló que sus opciones se han visto cada vez más limitadas.

“No podemos ni vender nuestros instrumentos, nadie los quiere, no hay dinero y no podemos salir a trabajar porque sabemos el riesgo que eso conlleva”, indicó.

Peréz Estrada que hasta la fecha los músicos se han mantenido de los ahorros que han generado a lo largo de su vida, pero estos no durarán para siempre y poco a poco se quedarán sin recurso para llevar a sus hogares.