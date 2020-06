El peligro por la pandemia de covid-19 en México persiste. El número de muertes ascendió a 9 mil 930 mientras que los casos confirmados sumaron 90 mil 664.

Continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. Mañana 1 de junio no es regresar a la actividad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas, no lo es, no lo es. Lo enfatizo porque es imprescindible que la población sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en semáforo rojo con excepción del estado de Zacatecas que se encuentra con semáforo anaranjado”, insistió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud.

Al presentar el reporte diario sobre el comportamiento de la epidemia en México, López-Gatell aclaró que la reactivación gradual de la vida económica y social en el país a partir de este lunes no implica que la epidemia haya terminado.

Hoy no, no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID, hoy no se acaba”, reiteró

La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de mañana 1 de junio, las entidades federativas, los gobiernos estatales, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios, con apoyo y asesoría técnica de la autoridad sanitaria federal”, dijo.

En este contexto, detalló que prácticamente 71 personas por cada 100 mil habitantes en México han tenido covid-19 desde el pasado 28 de febrero y que la zona metropolitana Del Valle de México se mantiene como la más afectada por la pandemia.

Continuó reiterando, especialmente en el Valle de México, Ciudad de México y toda la zona conurbada del Estado de México, es imperativo que no se regrese a las actividades públicas de manera desordenada, de manera generalizada a partir del 1 de junio, no regresar”, indicó.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, destacó que a nivel nacional hay una disponibilidad de 59% de camas de hospitalización.

En el caso de la Ciudad de México y el Estado de México la disponibilidad es sólo ya de 29% y 28% respectivamente.