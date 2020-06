Alrededor de 100 estudiantes agremiados a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) marcharon desde la salida a Pátzcuaro al Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Morelia, para exigir la liberación de sus compañeros detenidos la semana pasada, además de una semana de diálogo con autoridades estatales.

En entrevista, uno de los estudiantes normalistas, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias, aseguró que los manifestantes no se moverán de la Avenida Francisco I. Madero hasta que el gobierno del estado no les dé una respuesta concreta a sus exigencias.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre protesta y aquí nos quedaremos a esperar hasta que accedan a darnos una mesa de diálogo y nos prometan la pronta liberación de nuestros compañeros detenidos”, enfatizó.

Desde hace más de un mes, alumnos se han manifestado en diferentes zonas del estado exigiendo se amplíe la matrícula de nuevo ingreso a las 11 normales de Michoacán, luego de que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) redujera el padrón de entrada para el próximo ciclo escolar.

A razón de ello, el pasado miércoles 27 mayo, siete estudiantes fueron detenidos en la tenencia de Tiripetio como resultado de un operativo para liberación de las vías del tren en dicha localidad, los cuales ahora fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de portación de armas, lesiones, sabotaje, daño a las cosas y ataque a las vías generales de comunicación.