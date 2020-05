El diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, señaló que, en medio de la contingencia sanitaria por el COVID19, López Obrador ha demostrado que no está del lado de las familias mexicanas y michoacanas, luego de permitir el corte del servicio de la luz eléctrica en más de 543 mil hogares, de los cuales, 39 mil se ubican en Michoacán, por no tener recursos económicos para el pago del recibo de uno de los servicios esenciales.

“Es una pena, que cuando más se necesita el apoyo de la autoridad, su sensibilidad con los sectores más vulnerables, no están, únicamente se dedican a decir que no habrá prórrogas, ¿con qué quieren que la gente pague su recibo de luz si se quedaron sin trabajo?, este gobierno es una burla, lo dijimos y los reiteramos, López Obrador es un peligro para México, señaló.

Armando Tejeda indicó que de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Michoacán se ubica en la cuarta entidad a nivel nacional con el mayor número de hogares donde se quedaron sin luz eléctrica de abril a mayo, seguido del Estado de México, donde cortaron el servicio en 48 mil de hogares, la Ciudad de México y Jalisco a 43 mil.

Tejeda Cid recordó que hasta el momento son más de un millón los mexicanos que se quedaron sin empleo en los últimos dos meses, a consecuencia de la falta de una política económica del gobierno federal, donde se actuará de manera preventiva, pero sobre todo de manera coordinada con la iniciativa privada.

“Porque no solamente les quita la luz, por no tener con que pagar, sino que además, muchos mexicanos, cuando se acabe la cuarentena no tendrán un empleo o un sustento para sus familias”, lamentó.

Mientras tanto, aseguró que continuará con la demanda para que el director de la CFE, Manuel Bartlett atienda el pliego petitorio en el que se solicita la prórroga para el pago del recibo, congelar las tarifas excedentes e intermedias durante el tiempo de la contingencia sanitaria, para que se mantenga la cuota tarifa doméstica para las familias más vulnerables, así como suspender los cortes, penalizaciones o cobros por la reconexión.

“Está en las manos de las autoridades, la Ley se los permite, así lo establece el artículo 139, pero se niegan ayudar cuando más lo necesitamos, por eso seguiremos insistiendo, tocando las puertas en los municipios y esperamos que se unan 100 ciudades en todo el país, porque esta lucha no es de colores o ideologías, sino de un servicio básico y urgente para los mexicanos. Queremos Luz para todos”, finalizó.