A través de un video, una mujer fue captada justo en el momento que avienta a su hijo, que padece autismo, a un canal y finge un secuestro.

Patricia Ripley, acusada del asesinato de su propio hijo de nueve años con autismo, fue captada por una cámara de vigilancia de un complejo residencial justo cuando arrojó al menor a un canal de agua en Kendall.

De acuerdo a testimonios, la mujer intentó deshacerse de él dos veces, siendo la primera, las imágenes que circulan en las redes sociales desde un conjunto de apartamentos ubicado cerca de la avenida 103 y Kendall Drive, al suroeste del condado de Miami-Dade.

Video shows Patricia Ripley, a Florida mother, pushing her Autistic 9-year old son into canal in failed first attempt to drown him last Thursday —- later that evening she would accomplish her goal; story: https://t.co/CVivdGkHwD pic.twitter.com/MM3oMUgrep

— Freddy M. (@dNak08) May 25, 2020