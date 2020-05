El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, compareció de manera virtual ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, donde ha sido fuertemente criticado debido a sus comentarios en contra de la senadora Alejandra Reynoso.

Es el caso de la legisladora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, quien calificó de misógino al epidemiólogo al cometer “violencia política” de género por su forma de responder al cuestionamiento de Reynoso.

“Fueron cinco horas y media con cosas repetitivas, soberbio, te diría golpeador, misógino, acusó a una senadora de que no le funciona la parte alta del cerebro, como si a él le funcionara todo.

.@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino. Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos. Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) May 27, 2020

“Eso se llama violencia política hacia las mujeres y lo único que tenía que hacer era contestarle a la senadora y punto, no analizar si tiene una carrera o si tiene otra y no puede comprender y no se concentra”, señaló Gálvez

La legisladora adelantó que denunciará ante las autoridades correspondientes a López-Gatell por lo ocurrido esta tarde en la comparecencia, por lo que revisará las vías legales para efectuar su queja.

“Está más que claro como se refirió López-Gatell a su servidora y su trabajo es responder lo que le preguntamos y mi trabajo es cuestionar lo que aún no se entiende”, añadió.​

Por otra parte, la legisladora señaló que durante toda la comparecencia López-Gatell no aceptó su responsabilidad en el incremento de casos de COVID-19 en el país, pues únicamente se encargó de culpar a gobernadores y administraciones pasadas.