El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó que el nuevo equipo de la Liga MX, que ocuparía el lugar de Monarcas Morelia, se llamaría Mazatlán FC, por lo que espera en 15 días hacerlo oficial.

“Mazatlán se va a llamar, hay un rollo que según será Delfines. Eso no es cierto, eso ya está definido, se va a llamar Mazatlán FC, en dos semanas vamos a saber todo, no está confirmado todavía”, dijo Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, para el portal Línea Directa.

El funcionario aceptó que Lobos BUAP y Querétaro fueron opción para llevarlo a Mazatlán, pero al final las negociaciones avanzaron con Monarcas Morelia. Además que reconoció que la empresaria Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, estuvo interesada en participar en el equipo.

“La Liga en Ascenso dejó de ser, ahora dicen que en dos años o cinco, entre que son peras y son manzanas, y que no va a ver ventas de plazas, pues tuvimos que buscar a un equipo actual con deseos de mudarse, buscamos a varios equipos, siempre mostraron interés, vino hasta Angélica Fuentes. Lobos BUAP manifestó intención, al igual que Querétaro”, agregó Quirino Ordaz.

El equipo de Mazatlán FC será propiedad de TV Azteca y no del gobierno de Sinaloa.

“De aquí en dos semanas, esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios, imaginate estarías en TV todo el año”.

Información de ESPN