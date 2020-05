Hoy integrantes de la Locura 81 y de las Porras Unidas de la afición de Monarcas Morelia convocaron a una rueda de prensa donde le exigieron al gobernador Silvano Aureoles Conejo que como una medida ante el traslado del Equipo de la Fuerza a Mazatlán, el gobierno saque a las empresas de Grupo Salinas del estado.

Rubén Palillo, miembro de la Locura 81 aseguró que las múltiples empresas de Ricardo Salinas Pliego evaden impuestos pero sobre todo han traicionado al pueblo michoacano, “robando” el club de fútbol sin el consentimiento de la afición.

Los aficionados sostuvieron que no están dispuestos a lidiar con personas irresponsables en el estado por lo que convocaron a un boicot hacia estas empresas en todo el país, para castigar a Grupo Salinas por la decisión que tomó arbitrariamente llevándose al Monarcas Morelia de la ciudad.

En este sentido convocaron no solo a la afición, sino a los michoacanos a no consumir en Elektra, Salinas y Rocha, tampoco pagar el sistema de cable de Totalplay y evitar donar a Fundación Azteca, además de no comsumir la programación de los canales de televisión de TV Azteca.