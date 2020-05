A tomar previsiones por la onda de calor que persistirá en las próximas horas en gran parte del país y el estado de Michoacán, invita la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Y es que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas diurnas serán muy altas, principalmente en la Tierra Caliente y la Costa, donde el termómetro podría llegar a los 45 grados celcius.

Lo anterior aunado a la baja posibilidad de lluvias, que favorece el cielo despejado y las condiciones de calor extremo, es por ello que se exhorta a la población atender las recomendaciones que para estos casos, se han dispuesto de las autoridades en materia de protección civil.

Con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, afectaciones a la integridad física de las y los michoacanos, principalmente por golpes de calor o enfermedades gastrointestinales, se recuerda a la población seguir estas indicaciones:

• Tomar abundantes líquidos y ofrecérselos a los niños para mantenerse hidratado

• No exponerse por tiempos prolongados al sol para evitar insolación y golpes de calor, en ese caos, utilizar bloqueador solar.

• Utilizar ropa y calzado ligero, preferentemente en colores claros

• Hervir el agua de consumo por lo menos durante 5 minutos.

• Desinfectar frutas, verduras y hortalizas

• Revisar que pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos para evitar la intoxicación.

• Evitar en lo posible comidas y aguas frescas callejeras.

• Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, o después de cambiar un pañal.

• Mantener ventilados los sitios de trabajo y el hogar.

• Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes ante temperaturas altas

De igual forma, mantenerse atentos a los siguientes síntomas:

• Piel roja, caliente y sin sudor.

• Pulso acelerado y fuerte.

• Dolor palpitante de cabeza.

• Mareo o náusea.

• Confusión o hasta pérdida de la memoria.

• Se contraen los músculos involuntariamente como en una convulsión.

• Ojos hundidos.

• Llanto sin lágrimas en niños

• Sed intensa.

• Labios y lengua secos.

• Irritabilidad.

• Fiebre.

• Vómito.

• Dificultad para respirar.

• Diarrea.

• Evacuaciones o vómitos frecuentes.

• Sangre en las evacuaciones.

• No come o no bebe.

• Fiebre alta y persistente.

Es recomendable que de presentarse uno o más de estos síntomas, acudir al centro de salud o al médico familiar y evite auto medicar, así como reportar cualquier situación de riesgo, accidente o emergencia al número telefónico 911.