De manera gradual, responsable y bajo medidas sanitarias, a partir del próximo lunes 1 de junio, Michoacán transitará hacia una Nueva Convivencia, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“En Michoacán estamos por comenzar una Nueva Convivencia, esto significa, poner reglas claras para que la apertura de lugares se haga poco a poco, ordenadamente, y sin el riesgo de rebrotes de contagio, es una etapa de cuidado, respeto y corresponsabilidad”, señaló el gobernador.

En un mensaje a las y los michoacanos, el mandatario explicó que transitar hacia una nueva forma de convivir, será bajo medidas muy claras y firmes, de cumplimiento a las reglas y protocolos sanitarios, para salvaguardar la salud y la vida de todas y todos.

“Si no actuamos así, cuidándonos los unos a los otros, es probable que regresemos a medidas estrictas de aislamiento; seremos muy puntuales en la vigilancia sanitaria, iremos evaluando de manera muy puntual el comportamiento de la pandemia”, enfatizó.

Por ello, Silvano Aureoles dijo a las y los michoacanos que empezar a abrir algunos sectores a partir del próximo lunes 1 de junio, no significa que la pandemia terminó y por ende, no significa que el riesgo de enfermar no exista.

Adelantó que en acuerdo con los sectores productivos, se cancelará la reactivación en aquellos lugares donde los dueños y trabajadores no respeten los lineamientos de salud.

“El reto de todos en esta nueva convivencia, es que no aumenten los contagios ni más muertes. Nuestra meta es salvar vidas”.

Finalmente, Silvano Aureoles insistió en la solidaridad de las y los michoacanos en este momento de crisis.

“Mi gobierno está poniendo todo su esfuerzo para seguir enfrentando esta crisis con dignidad pero sobre todo con éxito. Pero necesitamos también de ustedes, madres, padres de familias, trabajadores, líderes de opinión, empresarios, jóvenes, de la sociedad en general”, expresó.