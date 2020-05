Mientras los crematorios se encuentran saturados y para cremar un cuerpo se deben esperar hasta dos días, vecinos de la colonia Benito Juárez en Neza, Estado de México, llevan a cabo una manifestación para exigir la clausura de un crematorio, pues aseguran los está enfermando.

Un grupo de aproximadamente 60 vecinos de la zona indicaron que esta agencia de servicios funerarios, el año pasado intentó poner en marcha el crematorio, por lo que se opusieron y lograron su clausura.

Sin embargo, en este momento de pandemia, nuevamente empezó a operar y según afirman los vecinos opera las 24 horas del día.

Ello ha provocado malestar de los vecinos quienes denuncian que todo el día sale mucho humo con un olor desagradable “la peste no se aguanta la chimenea día y noche saca humo, son puros cuerpos de neumonía atípica con Covid y si yo no me contacto directo con una persona enferma, ahora si nos podríamos contagiar”, explican.

Aseguran que ya se han presentado algunos malestares entre la población como dolores de cabeza, nauseas y dolor de garganta, por supuestamente estar inhalando el humo que emana de la chimenea del crematorio.

Ante ello decidieron apostarse frente a las instalaciones, que este jueves permanecieron cerradas ante la presencia de los inconformes.