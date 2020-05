El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que su administración no sostiene ninguna confrontación con los medios de comunicación, sino que son algunos de estos los que “atacan” a su gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal consideró que en México hace falta una revisión sobre el papel de los medios, bajo el argumento de que a estos les hace falta imprimir ética a su labor.

Sin embargo, cuando se le preguntó si hay disposición de limar asperezas con los medios o si sus diferencias son irreconciliables, el titular del Ejecutivo argumentó que su administración solo aclara la información imprecisa que se difunde.

“No tengo confrontación con los medios, son los medios, y no todos, los que atacan al gobierno, para decirlo así de manera sencilla. Lo que hacemos nosotros es argumentar, replicar, aclarar las cosas, hay infinidad de distorsiones”, dijo.

López Obrador puso como ejemplo la forma en la que un diario adjudicó a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, una propuesta para convocar a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a donar voluntariamente de uno a tres meses del estímulo que reciben, para apoyar en el combate a la pandemia por coronavirus.

“Sirvió este asunto para que se le lanzaran al gobierno, una iniciativa de buena fe del Conacyt o de servidores públicos del Conacyt involucrando al gobierno”, señaló.

Desde que inició su administración, el presidente López Obrador ha acusado a los medios de información de atacar a su gobierno como nunca se había hecho en otro sexenio. Según el mandatario, esto responde a que ya no reciben recursos públicos como antes.

“No tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios; en el caso de los medios, no de todos, su comportamiento tiene que ver con los privilegios que tenían antes, sobre todo lo que recibían en publicidad, tanto las empresas periodísticas como periodistas, no todos, pero había periodistas que ganaban más de 1 millón de pesos mensuales; entonces, como eso ya no es posible, están enojados”, dijo López Obrador.

La semana pasada, el mandatario federal criticó a los medios nacionales e internacionales por la cobertura que han realizado sobre el manejo del COVID-19 en México. Según López Obrador, en sus textos se centran en la saturación de hospitales y de servicios funerarios para exhibir el dolor y la angustia de los mexicanos.

Incluso, acusó que medios como The New York Times o El País tienen fama pero actúan “sin ética”.

Información de Expansión Política